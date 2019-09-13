رئيس #الأهلي: عقد الربيعي سارٍ فكيف يوقع لـ #الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ أن عقد حارس المرمى محمد الربيعي لازال مستمرًا مع الراقي، مستبعدًا فكرة انتقاله إلى الهلال خلال الفترة الحالية.

وانتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية تُفيد برحيل محمد الربيعي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خاصة أن عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وعن عدم تقديم الأهلي لشكوى رسمية رغم تأكيدات البعض بتوقيع الربيعي للزعيم، قال الصائغ: “أي شخص لديه معلومات تؤكد أن اللاعب وقع لنادي الهلال يُقدمها لنتأخذ الإجراءات الرسمية”.

وتابع الصائغ تصريحاته قائلًا: “وفقًا للعقود اللاعب أهلاوي، وإذا حدثت مفاوضات يجب علينا كأهلاويين أن يدعم بعضنا بعضًا ونُقدم أي بيانات تمس سيادة النادي الأهلي أو الكيان الأهلاوي، هذا واجب أن نأخذ حق النادي وندافع عنه هذا نادينا”.

واختتم رئيس النادي الأهلي تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ولكن التأكيد الصريح بأن اللاعب هلالي غير موجود حتى الآن، اللاعب إلى الآن عقده سارٍ مع الأهلي ولم يدخل فترة الـ6 أشهر، فكيف يصير هلاليًا؟”.