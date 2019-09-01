رئيس الاتحاد السعودي يُكرم الحكمين الخضير والشمري

المواطن - مروة نبيل

كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأحد، حكم الساحة الدولي تركي الخضير والحكم المساعد الدولي خلف الشمري.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس الإدارة المسحل أثناء تكريم الخضير والشمري بمكتبه في مقر الاتحاد بالعاصمة الرياض.

وأعرب المسحل خلال استقباله للحكمين بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، عن فخره واعتزازه بالحكام السعوديين، مؤكدًا أن مجلس الإدارة حريص على دعم وتطوير أداء الحكم السعودي من خلال الدورات والبرامج التطويرية المتخصصة.

وشارك تركي الخضير وخلف الشمري مؤخرًا في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، ومنها المباراة النهائية بين العراق والبحرين، والتي انتهت بهزيمة أسود الرافدين بهدف دون رد، ليخطف المنتخب البحريني اللقب القاري.