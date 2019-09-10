رئيس الريال يُبرر النتائج الكارثية

المواطن - مروة نبيل

برر رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز النتائج الكارثية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وكان ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 وحتى عام 2018، قبل أن يخسر كافة الألقاب المحلية والقارية بالموسم الماضي باستثناء بطولة كأس العالم للأندية.

وقال رئيس ريال مدريد الإسباني، خلال تصريحاته التي نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “نجاحنا في السنوات الأخيرة جعلنا نفقد قوتنا بالموسم الماضي”.

وتابع بيريز قائلًا: “علينا استعادة زمام الأمور في الموسم الحالي، هؤلاء اللاعبون وهذا المدرب جعلونا أبطالًا، وهم قادرون على تكرار الأمر مرة أخرى”.

وأضاف: “لم نظهر بشكل جيد في الموسم الماضي، ولذلك علينا التفكير في الانتقادات التي تعرضنا لها.. سنواصل العمل على ضم وتطوير العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين في الفريق”.