رئيس العراق: استهداف السعودية أمر خطير

رئيس العراق: استهداف السعودية أمر خطير

2019/09/25
الساعة 5:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى المملكة، جدد الرئيس العراقي برهم صالح إدانته للهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وقال الرئيس العراقي إن أمن الخليج حيوي للعراق مؤكدًا أن أمن المملكة من أمن العراق والخليج.

ولفت صالح إلى أن الإرهاب يستغل الفراغات السياسية والأمنية داعيًا إلى العمل على ملئها.

وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن أولويات بلاده الحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز استقرار المنطقة.

وأشار الحكيم إلى أن العراق يعمل على تحسين علاقاته مع جيرانه وفق برنامج رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.


هل قرأت هذا ؟
  • ملك الأردن ورئيس العراق يصلان المملكة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم