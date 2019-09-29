رئيس الوزراء الأردني لأولياء الأمور : “حقكم علينا “

المواطن - متابعة

اعتذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن التعطل الناتج في العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين مؤكدًا أنه سيتم تعويض الحصص التي تعطلت.

وقال رئيس الوزراء الأردني في تصريحات لوسائل إعلام محلية حول المستجدات المتعلقة بأزمة إضراب المعلمين: الأردنيون جميعًا ينشدون تحسين المستوى المعيشي، وهي طموحات مشروعة، لكن التعامل معها لا يأتي بليّ الذراع في دولة القانون والمؤسسات.

وخاطب الرزاز أولياء الأمور قائلًا: ” حقكم علينا”.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.

وبالأمس أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.

وقال الرزاز: ”آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم، نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب“.