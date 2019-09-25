رئيس الوزراء العراقي يصل جدة والفيصل على رأس مستقبليه

رئيس الوزراء العراقي يصل جدة والفيصل على رأس مستقبليه

2019/09/25
الساعة 2:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له, إلى جدة اليوم.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق, ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.


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