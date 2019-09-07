رئيس برشلونة يكشف مفاجأة حول صفقة نيمار

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإسباني جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن البارشا فعل ما بوسعه للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونقلت قناة برشلونة تصريحات بارتوميو والذي قال: نيمار لن ينتقل إلى برشلونة في يناير 2020، وحتى الآن لم نتخذ أي قرار بخصوص هذه الصفقة، ونحن فعلنا ما بوسعنا للتعاقد مع نيمار.

وأضاف بارتوميو: لم نعرض لاعبًا بعينه على باريس سان جيرمان، ولكننا عرضنا كل الأسماء عليهم وهم لم يوافقوا.

وتابع رئيس برشلونة: كنا نرغب حقيقة في ضم نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي عقب نهاية الموسم، وفعلنا كل شيء نستطيع أن نفعله، ولكن نيمار سيبقى مع البي إس جي في العام الحالي.

وكان نيمار غادر برشلونة وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو.