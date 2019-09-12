رئيس جامعة نايف العربية يستقبل مدير عام الجوازات اللواء اليحيى

المواطن - الرياض

استقبل معالي رئيس ‫جامعة نايف العربية‬⁩ للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان بمقر الجامعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وذلك مساء يوم الخميس الموافق 1441/1/13هـ حيث جرى بحث تطوير أوجه التعاون بين الجامعة والجوازات في عدد من الموضوعات ومنها التدريبية .

من جانبه أشاد اللواء سليمان اليحيى بالمكانة العلمية التي وصلت إليها الجامعة والخدمات الجليلة والدراسات المتعددة التي قدمتها في مجال الأمن وفي المجالات الأخرى.

رافق اللواء سليمان اليحيى في هذه الزيارة اللواء خالد بن محمد الهويش مساعد مدير عام الجوازات للشؤون الإدارية ، والعميد صالح بن سعد المربع مدير الإدارة العامة للتدريب ، والعميد محمد بن عبدالعزيز السعد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام.