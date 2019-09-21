رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأُردنية يُكرم الربيعان
نظير التعاون المشترك بين البلدين

رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأُردنية يُكرم الربيعان

2019/09/21
الساعة 12:59 مساءً
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - احمد العطوي - تبوك

كرَّم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأُردنية العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان وذلك في قصر الحسينية الملكي وبحضور فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة السعودية؛ وذلك تقديراً لجهوده ومساهمته في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وشكر معاليه المُلحق العسكري على جهوده في تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل مهمة القوات المسلحة الأُردنية مع شقيقتها القوات المسلحة السعودية، وأيضاً ما قام به من خدمات لحجاج بيت الله الحرام من القوات المسلحة الأردنية خلال موسم الحج للعام (١٤٤٠هـ)، وذكر معاليه أنه سوف ينقل هذه الجهود وما قام به المُلحق العسكري للقيادة السعودية خلال زيارته المرتقبة الشهر المقبل.

حضر التكريم عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة الأُردنية والوفد السعودي المرافق لفضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني

 


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