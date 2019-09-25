رئيس وزراء اليابان: هجوم أرامكو خسيس ويحتجز الاقتصاد العالمي رهينة

المواطن - الرياض

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو جريمة خسيسة للغاية، معتبرًا أنها تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة.

وعبر آبي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات حكيمة.

وقال: “دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة”.

وتتهم المملكة والولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى إيران بالضلوع في الهجوم.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، من على منبر الأمم المتحدة، اتهام إيران بتنفيذ الهجوم على منشأتي أرامكو.

وقال ترامب: “فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة”.