رئيس وزراء بريطانيا: أفضل الموت على إرجاء بريكست

المواطن - متابعة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الخميس) أنه يفضل الموت داخل حفرة على طلب إرجاء بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، مكررًا أن على بلاده أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، ومجددًا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وكرر جونسون أمام عناصر في شرطة يوركشاير علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست، علمًا بأن النواب البريطانيين وافقوا للتوّ على مشروع قانون يجبره على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج.