رابطة الدوري الإيطالي تُدشن حملة لمكافحة العنصرية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تدشين حملة لمكافحة العنصرية، ردًّا على الهجوم الذي تعرض له نجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو.

وتعرض لوكاكو صاحب الأصول الإفريقية، لهتافات عنصرية خلال مباراة إنتر ميلان ضد كالياري، عندما كان يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء التي قاد بها فريقه لتحقيق بهدفين مقابل هدف.

وقال لوكاكو عبر حسابه على “تويتر”: “لا يجب أن نقبل أي نوع من الامتهان قد يعرض لعبتنا للخزي”، ودعا مواقع التواصل الاجتماعي والأندية لمناهضة العنصرية، كما طالب اللاعبون بالاتحاد وإصدار بيان حول ما حدث.

وأشارت رابطة الدوري الإيطالي إلى أن هذه المبادرة ستنطلق في أكتوبر المقبل من خلال فريق أعد خصيصًا لمواجهة العنصرية مكون من 20 لاعب كرة.

وأوضحت أنه سيكون هناك لاعب من كل نادي من أندية الدوري الإيطالي، الذين سيبدؤون حملة للدعوة إلى تطبيق مبدأ الاحترام والنزاهة في كرة القدم.

وكان نادي كالياري قد أصدر بيانًا أعلن فيه رفضه لما حدث في ملعبه “ساردينا أرينا” خلال مباراة إنتر ميلان، مؤكدًا أنه سيسعى لتحديد هوية الجماهير التي ارتكبت هذا السلوك المرفوض.