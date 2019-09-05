رابطة المحترفين تدرب مسؤولي المباريات على نظام SPLIS

المواطن - مروة نبيل

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للإعلان عن عقد ورشة عمل لشرح آلية العمل عبر النظام الإلكتروني SPLIS.

وأشارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى أن لجنة مراقبي ومنسقي المباريات ستعقد ورشة العمل للكوادر العاملة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، يوم غد الجمعة، على جميع الإدارات واللجان المعنية.

وأوضح رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات، سلمان النمشان، أن ورشة العمل التي تحتضنها قاعة المؤتمرات الإعلامية في استاد الملك فهد الدولي بالرياض وعلى مدى 7 ساعات، تستهدف المراقبين، المنسقين الإعلاميين، المنسقين العاميين، لجنة الحكام، لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى لجنة الانضباط.

وتهدف الورشة إلى التعرف على آلية استخدام نظام الرابطة الذكي لإدارة المباريات، وتفصيل جميع إجراءات النظام، وكيفية رفع التقارير من مختلف الجهات واللجان المشتركة في التنظيم عبر النظام، بما فيها تعيين المراقبين والحكام والمنسقين الإعلاميين، وكذلك التقارير الخاصة بكل مباراة من كافة الجهات.

وأكد النمشان أن اللجنة أعطت كل جهة من الجهات المعنية، صلاحية الدخول إلى النظام عن طريق اسم مستخدم لكل جهة، من أجل الوصول إلى البيانات التي تحتاجها بحسب طبيعة عملها، والتي ستتيح رفع كل التقارير الخاصة بكل مباراة إلكترونيًا عقب انتهائها مباشرة.

أضاف أن هذه التقارير تصل لكل الجهات المستفيدة، سواء الأندية التي تهتم بجوانب إحصائية خاصة بهم والمتعلقة بجميع بيانات اللاعبين والبطاقات والإيقافات، أو الحكام والمراقبين والمنسقين وكذلك مقيمي الحكام.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد وقعت في يونيو الماضي عقدًا مع الشركة المزودة لخدمات تقنية المعلومات للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل أتمتة كافة التعاملات والتقارير الإدارية المتعلقة بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ابتداء من الموسم الجاري، على غرار النظام المعمول به في الاتحاد القاري.