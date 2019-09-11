رابط نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية في وزارة الداخلية

الساعة 6:14 مساءً

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة “أبشر- التوظيف”، على الرابط التالي: (هنا).

ودعت وزارة الداخلية المقبولين نهائيًا لإحضار المتطلبات الموضحة أدناه:

– أصل المؤهل العلمي (شهادة البكالوريوس، شهادة الدبلوم، شهادة الثانوية العامة) مع صورة مصدقة منها.

ـ أصل الشهادات الفنية والدورات التدريبية مع صورة مصدقة منها.

ـ عدد (2) صورة من بطاقة الهوية الوطنية واضحة ومكبرة.

– عدد (4) صورة شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) مع كتابة الاسم ورقم الهوية خلف الصورة.

– يجب على المتقدم التقيد بالموعد المحدد له.