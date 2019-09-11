رابط نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية في وزارة الداخلية

المواطن - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة “أبشر- التوظيف”، على الرابط التالي: (هنا).
ودعت وزارة الداخلية المقبولين نهائيًا لإحضار المتطلبات الموضحة أدناه:
– أصل المؤهل العلمي (شهادة البكالوريوس، شهادة الدبلوم، شهادة الثانوية العامة) مع صورة مصدقة منها.
ـ أصل الشهادات الفنية والدورات التدريبية مع صورة مصدقة منها.
ـ عدد (2) صورة من بطاقة الهوية الوطنية واضحة ومكبرة.
– عدد (4) صورة شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) مع كتابة الاسم ورقم الهوية خلف الصورة.
– يجب على المتقدم التقيد بالموعد المحدد له.