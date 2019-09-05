رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة تبوك

المواطن - تبوك

بدأت جامعة تبوك اليوم استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية والفنية للرجال عبر موقعها الإلكتروني (هنا).

وكانت جامعة تبوك أعلنت أمس ، عن توفر عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة “رجالا ونساء” عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، وممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

واشترطت جامعة تبوك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقًا للشروط والمواعيد الموضحة في الإعلان الرسمي.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف الذي بدأ اليوم مستمر حتى يوم الخميس 13/ 1 / 1441هـ.