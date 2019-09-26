راتبه أكثر من 7 آلاف ريال فهل يستحق دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن أحقية الحصول على دعم لمن يتقاضى راتبًا أكثر من 7 آلاف ريال شهريًا.

وقال حساب المواطن ردًا على الاستفسار: إن الدعم يُصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، وبناء على إجمالي دخله، إذ إنه تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

ولفت حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

في سياق آخر، يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.