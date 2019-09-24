رازفان: عطيف جاهز وهدفنا نقاط مباراة التعاون

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو على صعوبة مباراة الهلال ضد التعاون المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى جاهزية عبدالله عطيف للمشاركة في المباريات.

وتحدث رازفان لوسيسكو عن مباراة الهلال ضد التعاون المرتقبة، قائلًا: “نعمل على استمرار انتصاراتنا ومستوياتنا الجيدة ومباراة التعاون لن تكون سهلة”.

وتابع المدرب الروماني: “تحضيراتنا متواصلة ولا يوجد لنا مجال لنخطو خطوة خاطئة.. تفكيرنا مُنصب حاليًا نحو الفوز في مباراة التعاون وحصد الثلاث نقاط”.

وأضاف رازفان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد التعاون قائلًا: “استعدنا خدمات عبدالله عطيف وستخلو قائمة الفريق في مباراة التعاون من سلمان الفرج نظير إصابته”.

وواصل تصريحاته بشأن مباراة الهلال ضد التعاون قائلًا: “نملك لاعبين على مستوى عالٍ جاهزين لخوض جميع المباريات.. نبحث دائمًا عن الحلول واستغلال الفرص إضافة إلى تقليل الأخطاء”.

ويلعب الهلال ضد التعاون التي ستُقام، مساء يوم الخميس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.