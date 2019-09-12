رازفان: كويلار والبريك جاهزان لمباراة #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوستافو كويلار ومحمد البريك للمشاركة في المباريات.

وقال المدرب الروماني رازفان: “كويلار جاهز لمباراة الهلال ضد الفيحاء المقبلة، وهو يُشارك معنا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “محمد البريك جاهز للعودة إلى المباريات، وشارك مع الفريق الأول في التدريبات الجماعية”.

وعلق رازفان على مباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “سنواجه خصمًا قويًا، خاصة أنه منظم في الجانب الدفاعي، ما يُصعب من المواجهة المرتقبة”.

وعن اللاعبين الدوليين، قال رازفان: “كل مدرب لا يتمنى أن يخسر عددًا كبيرًا من لاعبيه في فترة التوقف الدولي، ولكن يجب أن نفخر أننا في أحد أكبر أندية آسيا الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم في صفوف المنتخبات”.

وأضاف: “عملنا على استغلال فترة التوقف لرفع جاهزية جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة الهلال، ونستطيع إسعاد جماهيرنا بالإعداد المناسب للمباراة فنيًا وذهنيًا”.

ويلعب الهلال ضد الفيحاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.