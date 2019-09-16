رازفان: مباراة #الاتحاد صعبة وهجوم الفريقين قوي

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على صعوبة مباراة الهلال ضد الاتحاد الآسيوية، مشيدًا في الوقت ذاته بمهاجمي الفريقين.

وقال رازفان: “نخوض غدًا مباراة هامة ومصيرية لحسم نصف النهائي ونتطلع للفوز.. تُلعب الأدوار النهائية بحذر؛ لذا لابد أن نتحلى بالصبر ونقابل المنافس بمسؤولية كبيرة”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الاتحاد الذي عُقد، مساء اليوم الاثنين، قائلًا: “ستكون مباراة الغد هجومية؛ وذلك بسبب امتلاك الفريقين أسماء هجومية قوية”.

وأضاف المدرب الروماني: “تُعد إضاعة الفرص في كرة القدم جزءًا من اللعبة، والأهم أننا قادرون على خلق الفرق والتسجيل”.

واختتم رازفان تصريحاته قائلًا: “دخلت أفكار جديدة على الفريق، ونسعى للتأقلم والظهور بشخصية الهلال المعهودة”.

الهلال ضد الاتحاد:

ويلعب الهلال ضد الاتحاد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.