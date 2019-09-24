رازفان يُركز على الجمل التكتيكية

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة التعاون المقبلة.

وتركز مران الهلال اليوم على الجوانب التكتيكية والفنية، وعمد الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في بداية التدريب إلى تطبيق عدد من التمارين الفنية المتنوعة.

وطبق رازفان عددًا من الجمل الفنية، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل الثنائي سلمان الفرج وأندريه كاريلو برامجهما العلاجية والتأهيلية.

ويلعب الهلال ضد التعاون التي ستُقام، مساء يوم الخميس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.