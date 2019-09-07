راسخون وللحدود حارسون.. عساكم على القوة

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الداخلية صورة تظهر جانباً من تدريبات قوات حرس الحدود للدفاع والذود عن حياض هذا الوطن الطاهر.

وعلقت وزارة الداخلية على الصورة بقولها: “راسخون … وللحدود حارسون “.

وتفاعل العشرات من المواطنين مع الصورة وتغريدة وزارة الداخلية داعين للقوات المسلحة بالنصر والتمكين والنصر على الأعداء.

وعلق علي العدواني بقوله: “ادام الله الأمن والأمان على هذه البلاد الطاهره”.

وتفاعل ولد نجد مع الصورة بتغريدة قال فيها: “الله يقويكم ويجزاكم خير”.

وغرد عبدالله الغامدي بقوله: “عساكم على القوة”.

وعلق أبوعبدالعزيز على الصورة داعيا لقوات حرس الحدود بالنصر: “الله يحفظكم وجعلكم عالقوة.”.

وقال عابد الهذلي “الله يعزكم ويرفع رايتكم ويرحم ميتكم ويحفظ حيكم ويردكم سالمين غانمين”.

وقال حسن القحطاني “كفوا والله يبيض وجيهكم عساكم عالقوه والله ينصركم يحميك حنا معكم والله يعز الدين والملك والوطن”.