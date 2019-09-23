رافضًا إساءة أنمار الحائلي .. الإعلام الرياضي: نطلب إيضاحًا من الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الاثنين بيانًا أكد فيه على رفضه التام لأي إساءة تُوجه إلى الزملاء الإعلاميين وذلك بعد تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أمس الأحد في لقاء تلفزيوني.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عبر تويتر بيانًا أكد فيه أنه يُخاطب إدارة نادي الاتحاد لإيضاح ما ورد في الحديث التلفزيوني للحائلي أمس.

وكان الحائلي قال في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد: هناك إعلاميون طلبوا مساعدات مالية، ثم قاموا باستخدام المنبر الإعلامي لمهاجمة الإدارة عندما لم يُتجاوب معهم.

وواصل أنمار الحائلي تصريحاته قائلًا: “هناك تجييش على النادي والتركيز على السلبيات فقط، ونحن الإدارة الوحيدة التي تقدمت للترشح.. من حقنا أن نحصل على فرصتنا دون أي عاطفة”.

وتابع الحائلي: “لم تصدر القوائم المالية قبل تقدمنا للترشح.. استقلت من إدارة لؤي ناظر لعدم قناعتي بالتعاقدات في ذلك الوقت، ولم أتحدث لكيلا أصنع صراعات”.