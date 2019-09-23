رحيل صفوان السويكت يُهدد #النصر

المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة أصفر العاصمة بالرحيل عن رئاسة النادي وذلك بعد الخسارة من نادي الحزم يوم الجمعة الماضية في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًا بفترة من عدم الاستقرار الفني، حيث خرج الفريق من دوري أبطال آسيا على يد السد القطري يوم الاثنين الماضي، ثم هُزم من الحزم وفقد الفرصة في انتزاع صدارة دوري المحترفين.

علّق الناقد الرياضي بندر الراشد برأيه حول طلب جماهير النصر برحيل السويكت قائلًا: نتذكر أن انتخابات النصر أُقيمت على ثلاث فترات للترشح، لم يتقدم أحد بعد اعتذار سعود آل سويلم، وجاء السويكت في اللحظات الأخيرة بالفترة الثالثة، وإذا رحل السويكت هل البديل المناسب موجود؟

وتابع بندر الراشد: ما قاله العضو الذهبي للنصر عن إدارة العالمي تسبب في غضب عارم من الجماهير تجاه إدارة السويكت، وحديث العضو الذهبي مُخجل بالنسبة لي.

وإذا رحل صفوان السويكت عن رئاسة النصر دون وجود البديل المناسب قد يدخل أصفر العاصمة في دوامة من النتائج السلبية التي قد تؤثر على الفريق وتجعله يخرج من الموسم بدون أي بطولات.

وكان صفوان السويكت اعتذر، للجماهير على تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، منتقدًا في الوقت ذاته الأخطاء التحكيمية التي حرمت العالمي من اثنين من لاعبيه ضد الشباب والفتح.

وقال السويكت في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “باسمي وباسم جميع من يمثل النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري أعتذر عن النتائج الأخيرة، صوتكم وصل، وأشاطركم الخوف على الكيان، وكلنا ثقة بإذن الله بتجاوز الأزمة المفتعلة، ولي سبع وقفات”.

وتابع: “آثرت الصمت والهدوء وتغليب الحكمة في بداية الموسم، وتابعت بنفسي وبدون أحكام مسبقة معظم تفاصيل ومحركات المشهد الرياضي عن قرب، (التعصب الشديد للألوان، والفجور في الخصومة، والأفكار السطحية، وتسليم العقل) مبادئ غير صحية تتغلغل داخل هذه الأجواء”.

وأضاف: “التنافس الرياضي متعة وإثارة وعشق، ويخدم الوطن الذي نحبه ونعيش فيه، لكن هذا التنافس يذهب جماله إذا نقص ميزان العدالة..!!!”، وتابع: “من أساء إليّ شخصيًّا عفا الله عنه، ومن يفكر بالإساءة أو سلب حقوق ومكتسبات النادي الاستثنائي فثقوا أني سأكون له بالمرصاد بلغة القانون وأمام الملأ”.