رحيم سترلينج: من الرائع إحراز الهدف الـ100 مع مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

أعرب الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بعد فوز فريقه اليوم على إيفرتون بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس تصريحات سترلينج الذي قال: كان من الرائع إحراز الهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي، وسنحت لي الفرصة قبل الهدف، لكنني لا أعرف إذا كانت الكرة تسلل أم لا.

وأضاف سترلينج: لم أفقد الأمل وكنت أعلم أن هناك فرصة أخرى ستأتي لي لأسجل منها وقد كان، ونحن حاليًّا خلف ليفربول بفارق خمس نقاط ولكن الدوري الإنجليزي يتغير في لحظة.

وانتهت مباراة إيفرتون ضد مان سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي مانشستر سيتي، وذلك لإحراز الهدف الأول في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي، حيث تمكن اللاعب جابرييل خيسوس من افتتاح النتيجة للسيتي عبر ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وبعد تسع دقائق من هدف خيسوس، نجح فريق إيفرتون في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب دومينيك ليوين في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مان سيتي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مان سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة إيفرتون ضد مان سيتي، استمر مانشستر سيتي ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الثاني في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي لفريق مانشستر سيتي عند حلول الدقيقة الحادية والسبعين.

وقاتل مانشستر سيتي من أجل إضافة الهدف الثالث في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي، حتى نجح اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج في إحراز الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر المباراة.