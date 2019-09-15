رداً على هجوم بقيق.. سيناتور أمريكي يطالب باستهداف منشآت إيران النفطية

المواطن - الرياض

طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الإدارة الأمريكية بوضع خيار استهداف منشآت النفط الإيرانية على الطاولة، وعدّ مثل هذا الهجوم كسراً لظهر النظام في طهران.

وعلق السيناتور على الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة “أرامكو” السعودية صباح أمس عبر حسابه في تويتر بقوله لقد حان الوقت الآن لكي تضع الولايات المتحدة على الطاولة هجوماً على مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت الأخيرة في استفزازاتها أو زادت من تخصيب اليورانيوم.

وذهب إلى أن إيران “لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها، ما سيكسر ظهر النظام”.

ووصف غراهم الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على مصافي النفط السعودية، بأنها “مثال آخر على الطريقة التي تنشر فيها إيران الفوضى في الشرق الأوسط”،

وأضاف أن النظام الإيراني غير مهتم بالسلام، وإنما يسعى إلى امتلاك السلاح النووي والهيمنة الإقليمية.