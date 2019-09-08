ردود فعل متباينة بعد تغريدات سامي الجابر

المواطن - محمد سمعه

أثارت تغريدات سامي الجابر نجم الهلال السابق، ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومُعارض حول توقيت الحديث عن الـ170 مليون ريال المفقودة في خزينة النادي بجانب الحديث عن أمور أخرى تخص الفريق الهلالي مثل صفقات الفريق.

قال الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة: “سامي الجابر ضلل الجماهير في قضية الـ170 مليون المفقودة والقضية لا يغلقها هو ولا نادي الهلال بل هيئة الرياضة”.

وأضاف عبدالعزيز الغيامة: “أقول لـ سامي الجابر بأن الجمهور والإعلام لم يطعنوا في نزاهة إدارة الهلال السابقة، لكن أنت من قلت وطعنت”.

أما الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل فقال: “مَن قال بأن هناك 170 مليون مفقودة في الهلال مسؤول ورجل دولة، لا تبسطون الموضوع لجماهيرية سامي”.

وفي السياق ذاته قال الكاتب الرياضي حسن عبدالقادر: “الآن سامي الجابر خارج منظومة الهلال منذ سنة ونصف، لماذا يتحدث الآن عن الـ170 مليون ريال؟”.

وأضاف الناقد الرياضي مريح المريح: “أجوبة سامي الجابر لم تُقنعني، وكعادتهم الهلاليون دائمًا ما يُغلقوا الملفات وسامي الجابر أخطأ من الأساس عندما ذكر الـ170 مليون”.

واتفق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز مع ما فعله سامي الجابر فقال: “عندما تحدث سامي وفتح الموضوع بشكل كامل ووضح الأمور بدلًا من أن نشكره يأتي من يُشكك فيه”.

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي: “نقول شكرًا لـ سامي الجابر أنه خارج الإدارة، وأن تصل متأخرًا أفضل من ألا تصل”.

وعبّر الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عن رأيه في قضية سامي الجابر قائلًا: “كان يجب أن تتضح هذه المعلومات في وقتها، أو أن تكون مع نهاية الموسم”.

كشف سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق كواليس إعفائه من رئاسة نادي الهلال بالإضافة إلى سر الـ170 مليون ريال التي كانت موجودة في خزانة الهلال.

قال سامي الجابر عبر تويتر: فيما يتعلق بموضوع الـ١٧٠ مليون أوضح التالي، الموضوع طرح في برنامج تلفزيوني تم فيه استضافة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق وكنت متواجدًا في نفس البرنامج، وكان مطلوب من جميع رؤساء الأندية التدقيق في جميع القوائم المالية ورفعها بشكل عاجل لهيئة الرياضة.

وأضاف سامي الجابر: قبل انطلاق البرنامج التلفزيوني كنت في حديث جانبي تحت الهواء مع المستشار الذي عاتبني بقوله: سامي تأخرتم علينا بالقوائم المالية، أغلب الاندية قدمتها (خلصونا).

وواصل سامي الجابر تغريداته قائلًا: أجبت معاليه وقتها نحتاج وقتًا أكثر بسبب وجود مبلغ (170) مليون لم يدقق بشكل رسمي وتخاطبنا مع شركتين للعمل بشكل متوازي للانتهاء من التدقيق والرفع لهيئة الرياضة، خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلًا.