رد الاعتبار شعار مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مواجهتا باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

البداية مع نادي باريس سان جيرمان الذي يُعاني في مباريات ريال مدريد، حيث لم يفز النادي الفرنسي في آخر خمس مواجهات أوروبية ضد ريال مدريد، كما أن ريال مدريد حقق نتائج إيجابية ضد باريس سان جيرمان في آخر أربع مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقابل باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في آخر أربعة مباريات في دوري أبطال أوروبا موسمي 2015-2016 و2017-2018.

ويأمل باريس سان جيرمان في الثأر من ريال مدريد عندما تُقام المواجهة في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

المباراة لها طابع كبير للفريقين، خاصة أن أتلتيكو مدريد يود الثأر من يوفنتوس بعدما أخرج الأخير، الأتليتكو من دوري الأبطال في الموسم الماضي وبالتحديد خلال لقاء الفريقين في دور الستة عشر.

وتُقام مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.