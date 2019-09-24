رد فعل غريب من زيدان على تتويج ميسي بـ الكرة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

تجاهل المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان فوز نجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وعلق المدرب الفرنسي على حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2019 وحصول ميسي على جائزة الكرة الذهبية قائلًا: “لم أتابع الحفل، والذين يصوتون هم من يختارون الفائزين”.

وعن تواجد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضمن التشكيلة المثالية لعام 2019، قال زيدان: “أنا سعيد باللاعبين الذين تم اختيارهم، لكنني لن أعلق ما إذا كانوا يستحقون أم لا؟”.

ميسي وجائزة الكرة الذهبية

وحصل ميسي على الكرة الذهبية 2019 للمرة الأولى بعد إطلاق النسخة الحديثة من الجائزة في 2016، ليتفوق على مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك، ونجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية بعد حصوله على 46 نقطة، فيما حل فان دايك ثانيًا بعد حصوله على 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث.

وتواجد ميسي في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في منافسات عام 2019، بصحبة كل من؛ أليسون بيكر، فان دايك، سيرجيو راموس، مارسيلو، ماتياس دي ليخت، لوكا مودريتش، إيدين هازارد، دي يونج، رونالدو وكيليان مبابي.