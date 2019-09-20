رد فعل غير متوقع من سييرا بعد فسخ عقد لويس خيمينيز

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الاتحاد بعد الإقصاء من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، الاستغناء وبشكل نهائي عن اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عن طريق فسخ عقده؛ بسبب عدم تقديمه للأداء الفني والمنتظر منه.

وقالت تقارير صحافية: إن المدرب خوسيه لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد أبدى غضبًا شديدًا من قرار الإدارة الاتحادية بفسخ عقد لويس خيمينيز، خاصة أن المدرب التشيلي كان يود الاعتماد عليه في المباريات المقبلة للعميد.

وكانت إدارة أنمار الحائلي اتخذت قرار فسخ عقد لويس خيمينيز لامتصاص غضب الجمهور الاتحادي، والذي أبدى عدم رضاه على الأداء الفني للاعب منذ انضمامه في شهر يوليو الماضي قادمًا من نادي بالستينو التشيلي.

ويذكر أن لويس خيمينيز كان ذكر عبر story حسابه في موقع الإنستجرام قبل مباراة الهلال في إياب دور الـ8 بدوري أبطال آسيا أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الخسارة من ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفًا أنه كان يريد الحصول على دعم الجماهير من أجل المباريات المقبلة.

أكد أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتحاد لا يستطيع تسجيل أي لاعب بدلًا من لويس خيمينيز الذي رحل عن صفوفه رسميًّا.

وأضاف: “لا يستطيع الاتحاد تسجيل أي لاعب محترف أجنبي جديد بعد فسخ عقد لويس خيمينيز أو تحويل أحد لاعبي الاستثمار إلى قائمة الـ٧ أجانب حاليًّا وعليه الانتظار إلى فترة التسجيل الشتوية لإكمال قائمة اللاعبين المحترفين الأجانب”.