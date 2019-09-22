رسالة بالبرتغالية من ياسر القحطاني بعد ثنائية إدواردو

المواطن - محمد سمعه

وجه ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السابق، رسالة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو وذلك بعد إحرازه لثنائية في شباك نادي الاتحاد بالأمس ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ياسر القحطاني عبر حسابه الرسمي في تويتر رسالة باللغة البرتغالية قائلًا: هدفان رائعان باسمك يا إدواردو، يا لها من مباراة عظيمة أنت قمت بها.

وأضاف القحطاني: أُهنئك على هذا الأداء الرائع وعلى الانتصار.

رد إدواردو على تغريدة ياسر القحطاني قائلًا باللغة الإنجليزية: شكرًا لك صديقي نحن نفتقدك كثيرًا يا أسطورة.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول في مباراة الاتحاد بالأمس، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين.

وسجل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، الهدف الثالث للفريق الهلالي في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.