رسالة جوميز للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني
مؤكدًا أنه تعرف على التقاليد

رسالة جوميز للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني

2019/09/23
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، رسالة إلى الجماهير السعودية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89.

ونشر المهاجم الفرنسي جوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء زيارته إلى المتحف الوطني بالأمس، مؤكدًا أنه تعلم الكثير عن تاريخ السعودية.

وارتدى جوميز الجلباب أثناء زيارته إلى المتحف الوطني، وشارك في أداء العرضة السعودية، وذلك في إطار احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89، وسط حضور أعداد كبيرة من الجماهير.

وعلق جوميز على الصور قائلًا: “تمنياتي لكل الشعب السعودي بعيد وطني سعيد. أعيش بينكم منذ عام بالفعل، وقد سمح لي ذلك بالتعرف على مدة ثراء التقاليد لديكم، وقياس ثقافة السعودية”.

وتابع نجم الهلال تغريدته قائلًا: “زيارتي الأخيرة للمتحف الوطني بالرياض، علمتني المزيد عن تاريخكم.. إضافة إلى حبكم لكرة القدم، أشعر بالسعادة والفخر لاكتشاف هذه الثقافة والتعرف عليها وأنا بينكم، أتمنى لكم حياة سعيدة وطويلة”.


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