رسالة غامضة من عبدالعزيز البيشي تُزيد أزمات #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد استبعاد اللاعب عبدالعزيز البيشي من قائمة العميد التي واجهت نادي الهلال بالأمس في الجولة الرابعة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن سبب استبعاد سييرا للاعب عبدالعزيز البيشي من مباراة الهلال، هو رفض الأخير الحضور إلى التدريبات بعدما فكر سييرا في الاعتماد عليه عقب إلغاء عقد اللاعب التشيلي لويس خيمينيز.

وبعد عصيان عبدالعزيز البيشي، قرر سييرا استبعاده مما جعل الاتحاد يظهر بصورة سيئة أمام نادي الهلال بالأمس.

نشر عبدالعزيز البيشي صورة عبر story حسابه الرسمي في موقع ” الإنستجرام” تقول: يُمهل ولا يُهمل، الحساب في كل شيء مؤجل إلى يوم القيامة، ماعدا ظلم الناس، فلا بد أن يقتص الله جل جلاله من الظالم في الحياة الدنيا.

وقال البعض إن عبدالعزيز البيشي ألمح بهذه الصورة إلى تعرضه لظلم كبير في صفوف العميد من قبل المدرب سييرا.

وكان سييرا تحدث بعد مباراة الهلال قائلًا: أنقذت نادي الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي، والآن يُطالبون بإقالتي، حقيقة أشعر بالصدمة.

وأضاف سييرا: أنا لا أستحق تلك المعاملة من جماهير نادي الاتحاد، أنا محبط بسبب معاملتهم لي، وأخيرًا قرار إقالتي بيد الإدارة.

بالطبع تصريحات سييرا ستُغضب فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد خاصة أن الجمهور لم يتحمل الخسارة أمام الهلال وكان يُمني النفس بالثأر من الزعيم بعد إقصائه لـ نادي الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.