رسميًا .. أريولا ينضم للريال ونافاس لـ باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2020.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن ريال مدريد تعاقد مع ألفونسو أريولا وأجرى صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان بانتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للنادي الفرنسي ولمدة أربع سنوات حتى صيف 2023.

ويُذكر أن كيلور نافاس كان قد ذهب إلى مدينة باريس الفرنسية اليوم وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية على انضمامه لـ باريس سان جيرمان.

وعانى كيلور نافاس بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد مؤخرًا حيث أراد الذهاب إلى ناد آخر وخوض تجربة جديدة.

يذكر أن ألفونسو أريولا تُوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي صيف 2018 في روسيا.