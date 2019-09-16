رسميًا .. عبدالله بن مساعد المالك الوحيد لـ شيفيلد يونايتد الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

أصدرت المحكمة العليا للعدالة في بريطانيا حكمًا اليوم الاثنين يقضي بأن الأمير عبدالله بن مساعد هو المالك الوحيد لـ نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

ونشر نادي شيفيلد يونايتد بيانًا عبر حسابه الرسمي في تويتر أكد فيه أن المحكمة البريطانية أصدرت حكمًا بانتقال جميع أسهم النادي من كيفن مكابي إلى الأمير عبدالله بن مساعد.

وكانت شركة SUL المملوكة لـ كيفن مكابي دخلت في نزاع قضائي مع شركة UTB LLC المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد للحصول على حقوق امتلاك نادي شيفيلد.

رفضت المحكمة البريطانية ادعاءات شركة SUL ليُصبح الأمير عبدالله بن مساعد المالك الرسمي والوحيد للنادي الإنجليزي.