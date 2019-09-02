رسميًا .. ميسي يُنافس فان دايك ورونالدو على جائزة الأفضل من فيفا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين عن المتنافسين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا عن عام 2019، حيث سيتنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن الفيفا اختار الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي للتنافس على جائزة أفضل مدرب في 2019.

كذلك سيتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم كل من البرازيلي أليسون بيكير حارس ليفربول، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني.

تُوج اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا يوم الخميس الماضي عن موسم 2018-2019، وذلك خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

وجاء تتويج فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال حفل القرعة الذي أُقيم في مدينة موناكو الفرنسية.

ويُذكر أن فيرجيل فان دايك تُوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا عن موسم 2018-2019، كما فاز في 14 أغسطس الماضي بلقب السوبر الأوروبي مع فريق ليفربول على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.