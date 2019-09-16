رسميًّا.. #الأهلي يعلن إقالة برانكو والمحمدي يقود الفريق

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي الجدل المثار حول مصير الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وأعلن عبر حساب الراقي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.

وكلف مدرب درجة الناشئين في النادي الأهلي صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة الفتح، يوم السبت المقبل.

ويلعب الأهلي ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبه، قدم رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ خالص شكره وتقديره للمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل لتكفله بالتسوية المالية المجدولة لقيمة عقد المدرب الكرواتي برانكو.

وثمن الصائغ مواقف الأمير منصور بن مشعل لمسيرة الفريق الأول، مؤكدًا أن تكفله بقيمة إلغاء العقد يأتي استمرارًا لدعمه المادي والمعنوي لإدارة النادي الأهلي منذ بداية الموسم، لتوفير الأجواء المناسبة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.