رسميًّا .. #الأهلي يُقيل برانكو إيفانكوفيتش

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، وذلك عقب الخسارة اليوم السبت من نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت قناة KSA SPORTS، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن إدارة الأهلي قررت إلغاء العقد مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش؛ بسبب سوء أداء الراقي في المباريات منذ بداية الموسم.

وتمكن نادي الوحدة من الفوز على الأهلي بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة بتقدم نادي الوحدة بثنائية دون رد، تقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهدر اللاعب عمر السومة فرصة محققة للتسجيل للأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ66.

ونجح السومة في إحراز الهدف الوحيد للأهلي في مباراة الوحدة من ركلة حرة مُباشرة في الدقيقة الـ96.