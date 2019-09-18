رسميًّا .. فيكتور لينديلوف يُجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تجديد عقده مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف حتى عام 2024، اليوم الأربعاء.

وذكر الحساب الرسمي لـ مانشستر يونايتد عبر تويتر أن فيكتور لينديلوف قام بتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تجديد العقد لمدة موسم آخر بشكل تلقائي.

وتحدث فيكتور لينديلوف بعد تجديد العقد قائلًا: منذ يومي الأول في مانشستر يونايتد وشعرت كأنني في منزلي، وأنا ممتن لكل شخص ساعدني ووقف بجاني في النادي.

وأضاف لينديلوف: أنا أحب لعب كرة القدم، وجميع من في مانشستر يونايتد سيقاتلون وذلك من أجل تصحيح المسار.

ويذكر أن السويدي فيكتور لينديلوف انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.