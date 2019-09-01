رسميًّا.. مختار علي ينضم لـ النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، مساء أمس الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع لاعب المواليد مختار علي لمدة 3 سنوات مقبلة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمهارات مختار علي ومشاركاته مع فريقه السابق فيتسيه أرنهايم الهولندي.

واشترى نادي النصر بطاقة مختار علي الدولية من فريق فيتسيه أرنهايم الهولندي، وتم رفع أوراقه وتسجيله رسميًّا بنظام “TMS” مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق أن خاض مختار علي، صاحب الـ21 عامًا، تجربة في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى فريق فيتسيه أرنهايم الهولندي، ويلعب في مركزي الوسط المدافع والارتكاز.