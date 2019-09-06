رسميًّا.. يوسف عنبر مدربًا لنادي #أُحد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أُحد، مساء اليوم الجمعة، عن تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم في منافسات موسم 2019/ 2020.

وأشار نادي أُحد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة أنهى عقد المدير الفني التونسي طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين.

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد بالمستوى المتوقع في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث بدأ مشواره بتعادل سلبي ضد الثقبة، قبل أن يخسر بثلاثية أمام الأنصار، وتعادل إيجابيًّا مع جدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد المركز الـ18 في جدول ترتيب منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد نقطتين فقط، ما دفع الإدارة لتعيين يوسف عنبر؛ أملًا في تطوير الأداء والتقدم في الترتيب.