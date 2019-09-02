رسميًّا.. إيكاردي ينضم لسان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو رحب من خلاله بالتعاقد مع إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان أن إيكاردي سينضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع وجود بند يُتيح بالحصول على خدماته بشكل نهائي نهاية الموسم.

وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن عن اتفاقه مع إيكاردي على تمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2022 المقبل، قبل إعارته إلى صفوف سان جيرمان.

ووصل إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، صباح أمس الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإتمام الصفقة والتوقيع على العقود رسميًّا.