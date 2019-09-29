رسميًّا.. الانضباط تمنح #النهضة نقاط مباراة #القادسية

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول احتجاج نادي النهضة بشأن أهلية لاعب نادي القادسية حسن العمري في المشاركة بمباراة الفريقين.

وكانت مباراة النهضة ضد القادسية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، قد انتهت بفوز الفريق القدساوي بهدفين مقابل هدف.

وتقدمت إدارة نادي النهضة باحتجاج رسمي بعد مباراة القادسية، بشأن مشاركة حسن العمري، مؤكدة أن اللاعب حصل على بطاقة حمراء خلال مواجهة الحزم الأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

وأعلنت اللجنة قبول احتجاج نادي النهضة شكلًا وموضوعًا، وإلغاء نتيجة المباراة، واعتبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خاسرًا بنتيجة 3/0 لصالح فريق النهضة.

كما قررت اللجنة إيقاف إداري فريق القادسية فهد الشرفاء لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمي التي يحق له المشاركة فيها بجميع البطولات التي تُقام على مستوى المملكة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، نادي القادسية بدفع غرامة مالية قدرها 37 ألفًا و500 ريال، وإعادة رسم الاحتجاج لنادي النهضة، موضحة أن هذا القرار قابل للاستئناف.