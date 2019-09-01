رسميًّا.. الهدف الأخضر ترعى نادي الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء، مساء اليوم الأحد، عن توقيع عقد شراكة مع شركة الهدف الأخضر “GREEN GOAL” للتسويق الرياضي.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقد بصفتها راعيًا شريكًا خلال منافسات موسم 2019/ 2020، مؤكدًا أنه استمرار للشراكة بين الفيحاء والهدف الأخضر منذ ثلاثة مواسم.

وجرت مراسم توقيع العقد اليوم في مقر النادي، ومثل الفيحاء الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي، فيما مثل شركة الهدف الأخضر المدير المالي والإداري عبدالمحسن المحيسن، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، صالح الصالح، ومدير المركز الإعلامي بالنادي، محسن الرشيدي.