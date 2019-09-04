رسميًّا .. تيسير الجاسم ينضم إلى #النصر

المواطن - محمد سمعه

وقع اللاعب تيسير الجاسم، نجم النادي الأهلي والوحدة السابق، عقد انضمامه لصفوف نادي النصر الكويتي.

وذكر الحساب الرسمي لـ موقع جول السعودي أن تيسير الجاسم سيخوض تجربته الاحترافية المقبلة في الدوري الكويتي، وذلك بعدما أعلن رحيله عن الأهلي بنهاية موسم 2018-2019.

ويضم نادي النصر الكويتي ثنائيًّا برازيليًّا، وقد يستغني عن أحدهما في حال التعاقد رسميًّا مع تيسير الجاسم، لقيده مع البحريني سيد ضياء، الغاني روبن، واللاعب الغيني سوما نابي.

ورحل تيسير الجاسم، صاحب الـ35 عامًا، عن صفوف النادي الأهلي بنهاية منافسات موسم 2018/ 2019، ويرغب في خوض تجربة خارجية لمدة موسم أو اثنين قبل إعلانه اعتزال اللعب نهائيًّا.