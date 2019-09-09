رغم اختيار أفضل قائمة .. مشكلة تُواجه الأخضر

المواطن - محمد سمعه

اتفق الكثير من النقاد الرياضيين والمحليين والجماهير على أن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، اختار أفضل قائمة للأخضر متاحة حاليًا وذلك قبل مواجهة المنتخب اليمني غدًا في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: هناك إجماع على أن قائمة المنتخب السعودي المستدعاة من المدرب هيرفي رينارد هي الأفضل حاليًا.

في السياق ذاته قال موسى المحياني مدير الكرة السابق في الأهلي: مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات لن تكون “نزهة”.. وبعد غياب نواف العابد أصبحنا نعاني في بناء الهجمة كما نحتاج للصبر على اللاعب عبدالله الحمدان.

أما اللاعب صالح خليفة نجم الاتفاق والمنتخب السعودي الأسبق فقال: متفائلون بتأهل المنتخب للمرحلة التالية بقيادة المدرب الجديد.. لدينا مشكلة في خط المقدمة.. لازال هناك وقت فلا تتعجلوا على المدرب أو اللاعبين.

وقال الكاتب الرياضي محمد السناني: هناك فوارق بالإمكانيات الفنية بين المنتخب السعودي واليمني، واليوم نشاهد رضًا من الجميع على قائمة اللاعبين المختارة للمنتخب لم نشاهده منذ سنوات.

على الرغم من أن أداء الأخضر لم يرتقِ للقوة المطلوبة في مباراة مالي الودية التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، لكن الجميع يشعر حاليًا بالتفاؤل على قدرة الأخضر على التألق تحت قيادة هيرفي رينارد والتأهل بشكل جيد للمونديال العالمي ولمونديال آسيا 2023.

تُقام مباراة السعودية واليمن غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

#الدوري_مع_وليد صالح خليفة – لاعب المنتخب السعودي السابق: متفائلين بتأهل المنتخب للمرحلة التالية بقيادة المدرب الجديد.. لدينا مشكلة في خط المقدمة.. لازال هناك وقت فلا تتعجلوا على المدرب أو اللاعبين. pic.twitter.com/naY1Tw5YXK — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 9, 2019