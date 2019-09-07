رغم الخسارة من مصر .. أخضر الطائرة يعبر لدور الـ8

المواطن - واس

تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين إلى دور الثمانية من البطولة العربية الـ 15 للناشئين المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمّان رغم خسارته اليوم أمام منتخب مصر بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرياضية بالمدينة الرياضية بعمّان .

ودخل المنتخب السعودي بتشكيل مكّون من هاشم اليوسف وظافر الدوسري وجواد آل خواهر وريان الحميدي وحسن الكعيبي وتركي الزهراني ، وعمد مدرب الأخضر محمد بن علي إلى اللعب بتشكيل يسعى من خلاله للتصدي لكل الكرات المصرية ، وقدّم الأخضر مستوى جيّدًا رغم خسارته بسبب بعض الأخطاء التي يسعى الجهاز الفني لتصحيحها قبل الدخول في منافسات دور الثمانية التي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم حيث يتأهل فريقان من كل مجموعة للدور ربع النهائي .

ويذكر أن المنتخب السعودي خاض مرحلة دور المجموعات في البطولة العربية للناشئين مع منتخبي مصر والمغرب.

جدير بالذكر أن البطولة العربية الخامسة عشر للناشئين انطلقت أمس الجمعة، وأشادت وفود الدول العربية المُشاركة بالتنظيم الأردني الجيد للبطولة.

وكان عبدالله أمين رئيس البعثة السعودية المشاركة في البطولة قال أن مشاركة 11 دولة عربية في المسابقة يعطي قوة وتنافس كبير للبطولة خلال الفترة الحالية.