رقم إيجابي يدعم الهلال ضد السد
في دوري أبطال آسيا

رقم إيجابي يدعم الهلال ضد السد

2019/09/29
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويحتضن ملعب “جاسم بن حمد”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، مباراة الهلال ضد السد القطري، ويأمل الزعيم تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه؛ تُسهل مهمته في لقاء الإياب.

وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الزعيم يمتلك رقمًا مميزًا في البطولة القارية قبل مباراة الهلال ضد السد القطري المقبلة.

وأضاف حساب البطولة الرسمي، أن الهلال خسر مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا.


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