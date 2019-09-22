رقم استثنائي لـ بيليغريني بعد مباراة وست هام ضد مان يونايتد

المواطن - مروة نبيل

حقق مانويل بيليغريني رقمًا استثنائيًا، بعدما قاد فريقه للفوز على الشياطين الحمر بهدفين دون رد في مباراة وست هام ضد مان يونايتد التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد.

رقم مميز لـ بيليغريني

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بعد مباراة وست هام ضد مان يونايتد اليوم، إلى أن بيليغريني أول مدير فني يُحقق الفوز على 4 مدربين للشياطين الحمر في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بيليغريني تمكن من تحقيق الفوز على مان يونايتد مع ديفيد مويس، لويس فان جال، جوزيه مورينيو وأولى سولسكاير.

وست هام ضد مان يونايتد

ولعب وست هام ضد مان يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في الفوز بهدفين نظيفين سجلهما أندريه يارمولينكو وآرون كريسويل في الدقيقتين 44 و84.

وبعد مباراة وست هام ضد مان يونايتد اليوم، رفع فريق مانويل بيليغريني رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الشياطين الحمر عن 8 نقاط في المركز السابع.