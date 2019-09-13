رقم #الأهلي يُخيف مدرب #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي الوحدة ضيفًا على الأهلي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش الوحدة فترات صعبة للغاية؛ حيث خسر في أول جولتين أمام ناديي الاتفاق وأبها، حيث أصبح المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش مُهدد بالإقالة في حال خسر من الأهلي.

وذكرت إحصائية أن الأهلي فاز في آخر 6 مباريات على أرضه أمام نادي الوحدة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بالطبع يُقلق هذا الرقم مدرب الوحدة ماريو سفيتانوفيتش، والذي يرغب في تحقيق الفوز على الراقي؛ لضمان بقائه كمدرب لفرسان مكة خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة الوحدة ستُقيل المدرب ماريو سفيتانوفيتش في حال الخسارة أمام النادي الأهلي.

وذُكر كذلك أن نادي الوحدة يُفكر في التعاقد مع التونسي عمار السويح المدير الفني السابق لنادي أحد لتدريب فرسان مكة في الفترة المقبلة.

وكان نادي الوحدة، تعاقد مع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا من صفوف نادي الهلال، وذلك في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في المملكة.