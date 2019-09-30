رقم سلبي لـ ميلان للمرة الأولى بعد مرور 81 عامًا

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في فخ الخسارة بالأمس ضد نادي فيورنتينا بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وحقق نادي ميلان رقمًا سلبيًا بعد الخسارة من فيورنتينا، حيث خسر الروسونيري أربعًا من أصل أول ست مباريات له في الموسم للمرة الأولى منذ موسم 1938-1939 أي بعد مرور 81 عامًا.

وأبدت جماهير ميلان بالأمس غضبها الشديد من أداء الروسونيري خاصة أن الفريق ظهر بشكل باهت للغاية ولم يقدم أي إشارة للفوز.

وقبل مواجهة فيورنتينا، كان ميلان خسر الخميس الماضي من نادي تورينو بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وبدأت مباراة ميلان ضد فيورنتينا بشكل سريع، ونجح الضيوف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14 من ركلة جزاء سجلها إيريك بولجار، واستمرت محاولات الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البنفسجي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد فيورنتينا عزز جايتانو كاستروفيلي تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، ثم تعرض ماتيو موساكيو للطرد بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة؛ لارتكابه خطأ عنيفًا.

وتصدى حارس مرمى الروسونيري، جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء سددها فيدريكو كييزا، قبل أن يُضيف الفريق البنفسجي الهدف الثالث في مباراة ميلان ضد فيورنتينا عن طريق النجم فرانك ريبيري عند الدقيقة 78.

وقلص رفائيل لياو الفارق في الدقيقة 80، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة ميلان ضد فيورنتينا بهزيمة الروسونيري بنتيجة 3/1.

وتجمد رصيد الروسونيري عند 6 نقاط ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا بالجولة السادسة، فيما وصل رصيد الفريق البنفسجي إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن الإيطالي جينارو جاتوزو مرشح للعودة لتدريب ميلان خلال الفترة المقبلة.